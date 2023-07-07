Суд заключил под стражу 33-летнего калининградца, напавшего с ножом на прохожего

Суд заключил под стражу 33-летнего калининградца, напавшего с ножом на прохожего
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

33-летний калининградец, который обвиняется в нанесении ножевых ранений мужчине в микрорайоне А. Космодемьянского, взят под стражу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Уголовное дело возбуждено по факту нанесения потерпевшему не менее 4 ножевых ранений в грудь и живот в период с 17-00 до 19-00 часов 5 июля. Следователь указал, что преступление произошло около магазина «Крепость» на ул. Аральской в Калининграде. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. 6 июля злоумышленник был задержан — на него, как на лицо, совершившее преступление, указали свидетели и потерпевший.

В обоснование необходимости ареста подозреваемого на период расследования уголовного дела указано, что за инкриминируемое задержанному преступление предусмотрено суровое наказание — до 10 лет лишения свободы, при этом сам он по месту регистрации не проживает, ранее привлекался к уголовной ответственности, нигде не работает.

В судебном заседании следователь и прокурор ходатайство поддержали, подозреваемый и его защитник возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения. Тем не менее постановлением Центрального районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 сентября. Постановление не вступило в законную силу.

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