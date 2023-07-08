Калининградца заподозрили в отмывании денег при покупке имущества консервного комбината

Калининградца заподозрили в отмывании денег при покупке имущества консервного комбината
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде бывшего гендиректора предприятия заподозрили в отмывании денег. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным правоохранителей, в 2021 году мужчина руководил заводом по производству оборудования для переработки рыбы. Совместно с директором по маркетингу этой компании он присвоил свыше 10,5 млн рублей, принадлежавших организации. В течение двух лет мужчины сообщники составляли фиктивные договоры со специально созданной фирмой и переводили на ее счета деньги за фактически невыполненные работы. За присвоение средств конце 2021 года обоих мужчин приговорили к лишению свободы.

В июле 2023 года полицейские установили, что бывший гендиректор завода легализовал часть присвоенных денег. Выяснилось, что он приобрел на торгах имущество консервного комбината за 4,5 миллиона рублей. Сейчас правоохранители устанавливают, на что были растрачены еще 5,5 млн присвоенных средств.

В отношении 56-летнего экс-руководителя возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершенного им преступления». «Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе областного УМВД.

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