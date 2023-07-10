Мотоциклист погиб, его пассажирка в больнице: под Гурьевском столкнулись «Ямаха» и «Ауди» (фото)

В воскресенье, 9 июля, в Гурьевском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и авто. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 22 часа 30 минут на 9 км автодороги «Гурьевск — Каширское». 47-летний водитель мотоцикла «Ямаха» марки допустил столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением 26-летнего водителя, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 15-летняя пассажирка мотоцикла с телесными повреждениями была госпитализирована. Водитель «Ауди» получил телесные повреждения.