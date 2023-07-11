«Покусала достаточное количество»: Мельников рассказал об усмирении «дикой» собаки в Балтийске

«Покусала достаточное количество»: Мельников рассказал об усмирении «дикой» собаки в Балтийске
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников рассказал, как в субботу в городе пришлось отлавливать агрессивную собаку. История, по словам чиновника, дошла до губернатора Антона Алиханова.

«День выходной, субботний, — рассказал Мельников о подробностях отлова в эфире Центра управления регионом. — Ловцы от агентства по ветеринарии Калининградской области — молодцы, все собрались с 18:00. В 21:00 они уже были на месте. Там действительно была агрессивная собака, которая осталась после того, как владелец был препровожден в другие места. Родители не справлялись с этой собакой, она покусала там достаточное количество».

На данный момент, как уверяет Мельников, собака находится на передержке.

«Будет принято решение о ее скажем так психофизическом состоянии, способна она быть социализирована с людьми, либо нет», — добавил чиновник.

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