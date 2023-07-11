В Калининграде задержали курьера, подозреваемого в краже двух телефонов за 220 тысяч

Полицейские задержали 26-летнего, подозреваемого в краже двух дорогостоящих телефонов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

О пропаже смартфонов стоимостью свыше 220 тысяч рублей в полицию сообщил владелец пункта выдачи. Правоохранители установили, что кражу гаджетов совершил курьер, развозивший товары со склада в пункты выдачи. Он создал аккаунт на чужое имя в интернет-магазине и заказал смартфоны в конкретный пункт выдачи, куда он по ночам привозил товары. Когда посылка была доставлена на склад в Калининград и ее нужно было привезти в пункт, он подменил заказ. Себе мужчина забрал новые гаджеты стоимостью свыше 220 тысяч рублей, а вместо них подложил пустые коробки, надеясь, что о подмене никто не догадается и посылка вернется на склад, так как за ней не пришел покупатель.

Однако полицейские раскрыли замысел и задержали подозреваемого. Похищенное имущество мужчина успел продать неустановленному лицу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.