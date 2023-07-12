Прокуратура: в Калининградской области пьяный пассажир рейсового автобуса напал на водителя

Прокуратура: в Калининградской области пьяный пассажир рейсового автобуса напал на водителя
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Гурьевском округе в суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил водителя рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 28 мая 2022 года в рейсовом автобусе «Калининград — Гусев» пассажир в состоянии алкогольного опьянения хотел выйти из автобуса в неположенном месте. Получив отказ, мужчина начал ругаться матом на 57-летнего водителя и ударил его ногой в голову.

«Вину в совершении преступления мужчина не признал, от дачи показаний отказался», — рассказали в ведомстве.

Житель Нивенского обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Материалы направили в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.

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