Прокуратура: в Калининградской области пьяный пассажир рейсового автобуса напал на водителя

В Гурьевском округе в суд направлено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил водителя рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, 28 мая 2022 года в рейсовом автобусе «Калининград — Гусев» пассажир в состоянии алкогольного опьянения хотел выйти из автобуса в неположенном месте. Получив отказ, мужчина начал ругаться матом на 57-летнего водителя и ударил его ногой в голову.

«Вину в совершении преступления мужчина не признал, от дачи показаний отказался», — рассказали в ведомстве.

Житель Нивенского обвиняется по ч. 1 ст. 213 УК РФ — хулиганство. Материалы направили в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.