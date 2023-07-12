В водах Индийского океана погибли два моряка из Калининграда

В водах Индийского океана погибли два моряка из Калининграда
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В водах Индийского океана погибли два моряка из Калининграда. Об этом сообщает региональный отдел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным правоохранителей, 30 июня в Индийском океане начался сильный шторм, в который попало судно-рефрижератор «Beluga Reefer» под флагом Багамских Островов. Из-за того, что экипаж не соблюдал правила безопасности, внушительный удар морской волны о борт привёл к гибели 53-летнего боцмана и 46-летнего матроса из Калининграда.

Также травмы получил 33-летний матрос. Сейчас он находится на лечении в ЮАР. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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