76-летняя калининградка лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления

76-летняя калининградка лишилась 4,3 млн рублей, пытаясь спасти свои накопления
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде очередная пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Женщина лишилась 4,3 млн рублей, поверив злоумышленникам. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее похитили деньги. Выяснилось, что потерпевшей поступил звонок в одном из мессенджеров. Собеседник, представившийся сотрудником правоохранительных органов, предупредил, что со счетов пожилой женщины неизвестные пытаются похитить денежные средства. Для сохранности накоплений он посоветовал женщине снять всю сумму и перевести ее на так называемый «безопасный счет». Далее с потерпевшей связался сообщник аферистов, который назвался сотрудником банка. Он рассказал женщине, что она может помочь в поимке преступников, и убедил ее оформить кредит, чтобы якобы поймать мошенников «на живца». В итоге пенсионерка перевела на указанные счета свои личные накопления, деньги, взятые в кредит, и средства, которые она получила, отдав свой автомобиль под залог. В общей сложности женщина лишилась 4 миллионов 300 тысяч рублей.

Когда мошенники получили от своей жертвы, все, что хотели, они перестали выходить на связь. Только тогда потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз просят граждан быть бдительными и не вступать в разговоры на финансовые темы с незнакомцами, кем бы они ни представились.


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