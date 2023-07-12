Житель Гурьевска нашел артиллерийский снаряд на проезжей части в центре города (фото)

В центре Гурьевска вечером в среду, 12 июля, местный житель нашел артиллерийский снаряд на проезжей части. Мужчина по имени Андрей сообщил в редакцию «Нового Калининграда», что боеприпас он оттащил в сторону и сообщил в Службу 112, однако на вызов так никто и не приехал.



«Сейчас снаряд лежит у моего дома, в переулке Нагорный 12В, — пояснил Андрей. — Не хотел бы, чтобы кто-то подорвался на нем, поэтому позвонил во все экстренные службы, которые знал, но операторы только посмеялись, и никто не приехал».

К специалистам «Форпоста Балтики», профессионально занимающимся разминированием, мужчина обращаться не стал, так как его отговорили знакомые.

«Мне сказали, что это услуга платная», — пояснил он.