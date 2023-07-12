Житель Гурьевска нашел артиллерийский снаряд на проезжей части в центре города (фото)

Житель Гурьевска нашел артиллерийский снаряд на проезжей части в центре города (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Безопасность

В центре Гурьевска вечером в среду, 12 июля, местный житель нашел артиллерийский снаряд на проезжей части. Мужчина по имени Андрей сообщил в редакцию «Нового Калининграда», что боеприпас он оттащил в сторону и сообщил в Службу 112, однако на вызов так никто и не приехал.

«Сейчас снаряд лежит у моего дома, в переулке Нагорный 12В, — пояснил Андрей. — Не хотел бы, чтобы кто-то подорвался на нем, поэтому позвонил во все экстренные службы, которые знал, но операторы только посмеялись, и никто не приехал».

К специалистам «Форпоста Балтики», профессионально занимающимся разминированием, мужчина обращаться не стал, так как его отговорили знакомые.

«Мне сказали, что это услуга платная», — пояснил он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter