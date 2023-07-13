В Зеленоградском районе неустановленный водитель сбил женщину в инвалидном кресле (фото)

В Зеленоградском районе неустановленный водитель сбил женщину в инвалидном кресле (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ДТП

В Зеленоградском районе в среду, 12 июля, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-инвалид. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в 12 часов 18 минут на 24 км автодороги «Калининград- Зеленоградск». Неустановленный водитель на прямом участке дороги в п. Муромское совершил наезд на 52-летнюю женщину, которая находилась в инвалидном кресле и двигалась в сопровождении опекуна по правому краю проезжей части дороги по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

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