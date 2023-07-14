Назвавшийся ремонтником житель области обманул двух калининградцев на 640 тысяч

Назвавшийся ремонтником житель области обманул двух калининградцев на 640 тысяч
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде задержали подозреваемого в мошенничестве, который под видом ремонтных работ обманывал клиентов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские установили, что 30-летний житель Озерского района нашел двух калининградцев, которые хотели сделать ремонт в своих квартирах, пообещал им выполнить работы, заключил с ними договоры и взял деньги якобы на покупку стройматериалов. 30-летний калининградец с ул. Портовой передал ему 283 тысячи рублей, 28-летняя жительница дома по пр. Победы внесла предоплату в размере 357 тысяч. Оба потерпевших так и не дождались ни стройматериалов, ни самого ремонта. Исполнитель поначалу придумывал различные отговорки, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник изначально не планировал заниматься ремонтом. Деньги, взятые у калининградцев, он потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого следователем ОМВД возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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