В районе Приморской ТЭС врезался в берег Калининградского морского канала и сгорел катер (видео) (фото)

Сотрудники калининградской транспортной полиции проводят проверку по факту возгорания судна на берегу Калининградского морского канала. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе ЗУВДТ.



40-летний водитель моторной лодки двигался на высокой скорости вдоль прибрежной полосы и не справился с управлением в районе Приморской тепловой электростанции. Катер вылетел на сушу и загорелся. В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что горит камыш и слышны крики с просьбой о помощи.

Возгорание локализовал пожарный наряд ТЭС. Пострадавший госпитализирован. Судя по предоставленным транспортной полицией фото, катер полностью сгорел.