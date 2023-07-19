Источник: в Калининграде двухгодовалый ребенок провел сутки в квартире с мертвыми родителями

Источник: в Калининграде двухгодовалый ребенок провел сутки в квартире с мертвыми родителями
Фото: Виталий Невар / архив Нового Калининграда

В Калининграде ребенок 2,5 лет около суток провел запертый в квартире с телами мертвых родителей. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.

По данным собеседника, вечером во вторник, 18 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома на ул. Уральской. Горожане рассказали, что в квартире соседей целый день плачет маленький ребенок — дверь в жилье заперта, на стук никто не реагирует.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и МЧС. После того, как спасатели вскрыли дверь, то в комнате и в туалете обнаружили тела мужчины и 40-летней женщины. Также в квартире находился маленький мальчик. По предварительным данным, семейная пара скончалась от передозировки наркотиками: на кухне обнаружены бутылка коньяка и наркотическое вещество. Видели калининградцев живыми в последний раз утром в понедельник, 17 июля. «Муж занимался ремонтом сантехники, а его супруга — шитьем. Оба ранее не судимы. Ребенка забрали родственники погибших», — уточнил источник.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета «Новому Калининграду» сообщили, что проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter