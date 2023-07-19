Источник: в Калининграде двухгодовалый ребенок провел сутки в квартире с мертвыми родителями

В Калининграде ребенок 2,5 лет около суток провел запертый в квартире с телами мертвых родителей. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.



По данным собеседника, вечером во вторник, 18 июля, в правоохранительные органы поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома на ул. Уральской. Горожане рассказали, что в квартире соседей целый день плачет маленький ребенок — дверь в жилье заперта, на стук никто не реагирует.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и МЧС. После того, как спасатели вскрыли дверь, то в комнате и в туалете обнаружили тела мужчины и 40-летней женщины. Также в квартире находился маленький мальчик. По предварительным данным, семейная пара скончалась от передозировки наркотиками: на кухне обнаружены бутылка коньяка и наркотическое вещество. Видели калининградцев живыми в последний раз утром в понедельник, 17 июля. «Муж занимался ремонтом сантехники, а его супруга — шитьем. Оба ранее не судимы. Ребенка забрали родственники погибших», — уточнил источник.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета «Новому Калининграду» сообщили, что проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.