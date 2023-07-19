«Запах отвратительный»: на перекрестке Большой Песочной и Октябрьской фонтанирует из коллектора (фото) (видео)

Днем в среду произошла авария на коллекторе, который проходит через перекресток улиц Большая Песочная и Октябрьская. Через расположенный на проезжей части люк на асфальт выливаются стоки характерного цвета. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил очевидец.

«Запах отвратительный, к счастью, видео его не передает», — сказал очевидец.

Дополнено: как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда в пресс-службе областного «Водоканала», на место прибыла аварийная бригада. «Приступили к промывке и прочистке сети с использованием специализированной техники. Устранили засор, не вытекает, наблюдаем за уровнем рабочей среды в коллекторе. После снижения уровня выполним профилактическую промывку, прочистку», — отметили в пресс-службе.

