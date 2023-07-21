Должного лечения не оказывалось: СК возбудил дело после смерти в больнице 58-летней калининградки

Должного лечения не оказывалось: СК возбудил дело после смерти в больнице 58-летней калининградки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту гибели пациента в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

На личный прием к руководителю следственного управления СК Дмитрию Бочарову обратилась калининградка, которая сообщила, что 26 июня ее мама была госпитализирована в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Со слов заявительницы, медицинским персоналом лечебного учреждения должного лечения пациентке не оказывалось, несмотря на ее многочисленные жалобы на ухудшение состояния. Утром в воскресенье, 9 июля, женщина начала задыхаться, однако ни медицинских сестер, ни дежурного врача на месте не оказалось. Лишь спустя час пациентке была оказана помощь. От легочной эмболии и железодефицитной анемии 58-летняя женщина умерла в это же утро.

Бочаров дал указание следственному отделу организовать по данному факту доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, дачу оценки соответствия оказанной пациенте медицинской помощи предъявляемым требованиям и стандартам, установление круга лиц из числа медицинского персонала больницы, чье ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло указанные последствия», — отметили в СК.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter