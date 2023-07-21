Должного лечения не оказывалось: СК возбудил дело после смерти в больнице 58-летней калининградки

В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту гибели пациента в больнице. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

На личный прием к руководителю следственного управления СК Дмитрию Бочарову обратилась калининградка, которая сообщила, что 26 июня ее мама была госпитализирована в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Со слов заявительницы, медицинским персоналом лечебного учреждения должного лечения пациентке не оказывалось, несмотря на ее многочисленные жалобы на ухудшение состояния. Утром в воскресенье, 9 июля, женщина начала задыхаться, однако ни медицинских сестер, ни дежурного врача на месте не оказалось. Лишь спустя час пациентке была оказана помощь. От легочной эмболии и железодефицитной анемии 58-летняя женщина умерла в это же утро.

Бочаров дал указание следственному отделу организовать по данному факту доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, дачу оценки соответствия оказанной пациенте медицинской помощи предъявляемым требованиям и стандартам, установление круга лиц из числа медицинского персонала больницы, чье ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло указанные последствия», — отметили в СК.