В Пионерском ребенок сломал руку на батуте, следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку по информации об инциденте на батуте в Пионерском. Об этом сообщает региональное СУ СК.



В СМИ появилась информация о том, что в пятницу, 21 июля, во время празднования Дня города в курортном городе ребенок, прыгая на батуте, сломал руку, получив оскольчатый перелом. У еще одного несовершеннолетнего диагностировали ушиб грудной клетки.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.«В частности, будет установлена принадлежность аттракциона, соответствие его предъявляемым требованиям и нормам безопасности», — отметили в ведомстве. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.