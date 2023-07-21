В Пионерском ребенок сломал руку на батуте, следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку по информации об инциденте на батуте в Пионерском. Об этом сообщает региональное СУ СК.
В СМИ появилась информация о том, что в пятницу, 21 июля, во время празднования Дня города в курортном городе ребенок, прыгая на батуте, сломал руку, получив оскольчатый перелом. У еще одного несовершеннолетнего диагностировали ушиб грудной клетки.Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
«В частности, будет установлена принадлежность аттракциона, соответствие его предъявляемым требованиям и нормам безопасности», — отметили в ведомстве. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.