В Крыму из-за атаки беспилотников сдетонировал склад боеприпасов, местное население эвакуируют

В результате атаки беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.



Как рассказал Аксенов, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. «Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки», — сказал он. По его данным, железнодорожные пути находятся в 2,5 км от горящего склада.