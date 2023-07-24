В Калининграде во дворе на улице Киевской найден мертвый младенец (видео)

В Калининграде на улице Киевской найдено тело новорожденного мальчика. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, младенец был обнаружен местными жителями во дворе утром в понедельник, 24 июля.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления Следственного комитета, производится детальный осмотр места происшествия, выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личности роженицы, — сообщает пресс-служба ведомства. — Для установления точной причины смерти новорожденного назначена судебно-медицинская экспертиза».

По факту находки следственным отделом по Московскому району города Калининграда организована доследственная проверка. Уточняется, что ход доследственной проверки контролирует руководитель регионального СУ СК Дмитрий Бочаров.