Из областной клинической больницы пропал 66-летний дезориентированный мужчина

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Волонтеры разыскивают 66-летнего Евгения Пятухина, который в понедельник, 24 июля, ушел в неизвестном направлении их областной клинической больницы. Об этом сообщают представители поисково-спасательного отряда «Запад».

Известно, что у мужчины бывают провалы в памяти, он может быть дезориентирован и нуждаться в специализированной медицинской помощи.

Приметы пропавшего: средний рост, коротко остриженные седые волосы, голубые глаза. Был одет в серую спортивную кофту с синими полосками на молнии, серую футболку, темно-синие штаны и шлепанцы.

Тех, кто владеет информацией о нахождении пропавшего пенсионера, просят позвонить по телефонам: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444, 112, 102 или 02.

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