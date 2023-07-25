СК проверяет сообщение о бездействии УК после прорыва канализации в Ласкино

В Гурьевском районе организована доследственная проверка информации о бездействии управляющей компании после коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, 25 июля в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о том, что в поселке Ласкино Гурьевского района несколько дней назад прорвало канализацию, управляющая компания при этом бездействует, люди вынуждены дезинфицировать воду хлором, страдают от запаха, а обращения в надзорные и контролирующие инстанции не принесли результата.

Организована процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.