В суд передано дело жителя региона, от которого забеременела его 13-летняя дочь

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В Калининградской области в суд передано уголовное дело 42-летнего местного жителя, от которого забеременела его 13-летняя родная дочь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, летом 2019 года обвиняемый изнасиловал свою 13-летнюю дочь, которая с учетом индивидуально-психологических особенностей не могла оказать ему должного сопротивления. Аналогичные преступления фигурант совершил в отношении дочери еще шесть раз с января 2020 по февраль 2022 года, после чего у несовершеннолетней наступила беременность.

Обвиняемый признал вину лишь в последнем эпизоде инкриминируемых преступлений, поскольку молекулярно-генетической судебной экспертизой установлено его отцовство. «Вместе с тем, следователям регионального управления Следственного комитета по уголовному делу собрана убедительная доказательная база, полностью изобличающая отца в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери», — уточняется в релизе.

Следствием организован комплекс реабилитационных мер, направленных на минимизацию последствий причиненных потерпевшей девочке психологических травм.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), пяти эпизодах преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней) и преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней, повлекшее иные тяжкие последствия).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Весной 2021 года в Калининграде гражданин иностранного государства признан судом виновным в изнасиловании и неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней падчерицы. 

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