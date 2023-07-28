Взрыв в центре Таганрога: по данным Минобороны, удар нанесли зенитной ракетой комплекса С-200

Взрыв в центре Таганрога: по данным Минобороны, удар нанесли зенитной ракетой комплекса С-200
Фото: телеграм-канал губернатора Василия Голубева
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В центре Таганрога Ростовской области днем в пятницу, 28 июля, произошел взрыв. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев, эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

«Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки, — сообщил Голубев. — Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома».

Глава региона добавил, что за медицинской помощью обратились 15 человек, из которых девять были доставлены в больницы. Их состояние медики оценивают как средней и легкой степени тяжести.

Отметим, что в своем первом сообщении губернатор заявил, что взрыв произошел у кафе «Чехов сад», и «взорвалась предположительно ракета».

«Жертв нет. Прошу доверять только проверенным источникам, — добавил Голубев. — На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники».

Позже в Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен «переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200».

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, — уточнили в ведомстве. — Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога. В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей».

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