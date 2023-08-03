Дело по обвинению во взяточничестве экс-начальника отдела администрации Краснознаменска передано в суд

Уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из отделов администрации Краснознаменского округа, обвиняемого во взяточничестве, передано в суд. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Экс-начальник отдела капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года обвиняемый систематически получал от предпринимателя деньги взамен на подписание актов приема-передачи за услуги по перевозке пассажиров по маршрутам в Краснознаменском округе в рамках муниципального контракта.

«В целях конспирации деньги подрядчик переводил на расчетный счет, оформленный на дочь обвиняемого, не осведомленную о преступных действиях отца. По данным следствия, общая сумма взятки, полученной обвиняемым от перевозчика, составила 240 тыс. рублей», — уточняют в СУ СКР.

20 февраля 2022 года от этого же индивидуального предпринимателя обвиняемый получил взятку в размере 40 тыс. рублей также взамен на беспрепятственное подписание акта выполненных работ по перевозке пассажиров уже в рамках нового муниципального контракта на 2022 год. Денежные средства коммерсант все также перевел на расчетный счет дочери обвиняемого, но в этот раз девушка уже выступила в качестве посредника при передаче взятки.

Кроме того, по версии следствия, 9 августа 2021 года обвиняемый получил от подрядчика по контракту на восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог в поселках Мирный, Железнодорожный и Новинка Краснознаменского района, взятку в размере 15 тыс. рублей, взамен на ускорение подписания акта о приемке работ. Деньги обвиняемый получил рядом со своим домом в Немане, куда по его же просьбе приехал подрядчик.

Уголовное преследование в отношении подрядчика прекращено, поскольку он активно способствовал раскрытию преступления и добровольно сообщил о передаче взятки фигуранту.

«Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — отметил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Дмитрий Жирнов.

Также отмечается, что уголовное дело в отношении дочери фигуранта, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ УК РФ), и предпринимателя-перевозчика, уличенного в даче взяток (п. «б» ч. 4 ст. 291, ч. 2 ст. 291 УК РФ), направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.