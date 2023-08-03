Житель Славска задержан по подозрению в надругательстве над 10-летней девочкой

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Житель Славского округа подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

53-летний гражданин России и Королевства Марокко подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

По версии следствия, 30 июля 2023 года в гостевом доме на территории Славского округа подозреваемый, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил в отношении 10-летней калининградки «иные действия сексуального характера». Девочка сразу же рассказала о произошедшем матери, личность фигуранта была оперативно установлена сотрудниками полиции.

Мужчина задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют в СУ СКР.

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