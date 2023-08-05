Рядом с Керченским проливом получил пробоину танкер. Предположительно, судно повредил дрон

В пятницу, 4 августа, на подходе к Керченскому проливу получил пробоину танкер «Сиг». О том, что судно повреждено, утром 5 августа сообщила пресс-служба Росморречфлота. В частности, уточнялось, что информация о пробоине появилась у оперативного дежурного в 00.28.



«В 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — сообщил дежурный, уточнив, что на борту находится 11 человек экипажа.

Пострадавших в результате предположительной атаки не было, а судно осталось на плаву

«Экипаж приступил к борьбе с поступлением забортной воды в МО (моторное отделение — прим. „Нового Калининграда“), — добавила пресс-служба. — В район АС были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ „Морспасслужба“: СБС „Меркурий“ и НИС „Импульс“. Координатором на месте спасательной операции назначен капитан СБС „Меркурий“».

В начале второго часа ночи поступление забортной воды было остановлено экипажем. По состоянию на 04.00 велась подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря.