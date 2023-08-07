Сотрудники ГИБДД задержали калининградца за рулем авто со штрафами на 67 тысяч рублей (видео)

В Калининграде сотрудники Госавтоинспекции задержали 29-летнего мужчину за рулем автомобиля, за которым числится 117 нарушений Правил дорожного движения. Общая сумма неоплаченных штрафов составляет 67 500 рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.



Как выяснилось, мужчина никогда не имел права управления. Несколько лет назад его привлекали к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

«Если владелец не оплатит задолженность, автомобиль будет оценен и реализован на торгах. Вырученные денежные средства пойдут в счет погашения долга», — пояснили в ведомстве.