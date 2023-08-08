В СК завели дело на калининградца, избившего 12-летнего сына

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который избил своего 12-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



По данным ведомства, калининградец избил мальчика у себя в квартире во время ссоры. В результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

По факту случившегося следователи возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего». Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Бочарову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.