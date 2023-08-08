В Калининграде оператора связи оштрафовали за пропуск вызовов мошенников с подменного номера

Калининградская прокуратура добилась привлечения к ответственности оператора связи за пропуск вызовов с подменного номера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Было установлено, что оператор сотовой связи допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Этот подменный номер использовался при совершении дистанционного мошенничества с целью обмана граждан.

По данному факту прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). По результатам его рассмотрения оператор связи привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 600 тыс. рублей.