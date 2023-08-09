В немецком городе задержали гражданина Германии, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

Гражданин Германии задержан немецкими властями по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщает в среду издание t-online со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии.

Задержанный в городе Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) мужчина — сотрудник управления по снабжению бундесвера, информационным технологиям и техническому обслуживанию. По данным федеральной прокуратуры, он сам связался с сотрудниками посольства РФ и передал им информацию.

В данный момент задержанный находится под стражей.