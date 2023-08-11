В польском Люблине эвакуировали 14 тысяч человек из-за угрозы взрыва

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В польском городе Люблин обнаружили неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны. Из-за этого пришлось эвакуировать 14 тыс. человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство EFE.

Эвакуация жителей началась в 7.00 по местному времени, поскольку саперы пришли к выводу, что риск взрыва очень высок. Жители покинули дома, предварительно отключив газ, воду, электричество и взяв необходимые лекарства, воду и документы. После этого саперы приступили к обезвреживанию бомб.

По данным информагентства, в районе улицы, где обнаружили бомбы, в 1930-х годах располагался небольшой аэродром и авиационный завод, который подвергся немецкой бомбардировке в сентябре 1939 года.

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