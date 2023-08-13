СК: на Куршской косе погиб 3-летний ребенок, упавший в пруд

СК: на Куршской косе погиб 3-летний ребенок, упавший в пруд
Место происшествия. Фото: СУ СКР
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В Зеленоградском округе на территории гостиничного комплекса погиб 3-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Вечером 13 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Рыбачий на территории гостиничного комплекса утонул 3-летний ребёнок.

По предварительным данным, ребенок с матерью находился на территории гостиничного комплекса. Оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, ребёнок упал в декоративный водоём, не предназначенный для купания. Посетителями комплекса он был извлечен из воды, однако, реанимационные мероприятия результата не принесли.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального СУ СКР. Производится осмотр места происшествия, выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, ему способствовавших. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение. 

Пресс-служба областной прокуратуры добавляет, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Зеленоградского района. 

«Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области призывает родителей быть бдительными и ни на минуту не оставлять детей без присмотра у воды. Берегите себя и своих близких!», — говорится в релизе СУ СКР.

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