Погиб водитель, пострадал ребенок: возбуждено уголовное дело после ДТП с фурой под Гусевом (видео)

В Гусеве возбуждено уголовное дело после ДТП, в результате которого погиб водитель и пострадала малолетняя пассажирка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в Гусевском районе в понедельник, 14 августа, около 10:15 на 137 км автодороги «Калининград (от пос. Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман». По предварительной версии, автомобиль «Ауди» двигался по главной дороге, когда в него врезался выехавший со второстепенной дороги «КамАЗ», водитель которого который нарушил ПДД.

В результате ДТП пострадали 5 человек, находившиеся в автомобиле «Ауди» — отец, мать и трое их детей в возрасте 19, 18 и 5 лет, которые на заднем сиденье не были пристегнуты ремнями безопасности. Установлено, что малолетняя девочка находилась в машине без детского удерживающего устройства. 42-летний мужчина позже скончался в больнице.



Следователями МО МВД России «Гусевский» по материалам, собранным Госавтоинспекцией, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».