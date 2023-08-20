В Москве приостанавливали работу аэропорты, в «Храброво» задерживается прилет самолетов

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В аэропорту «Храброво» в настоящее время задерживается прилет пяти рейсов из московского аэропорта «Домодедово», свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Речь о рейсах «Уральских авиалиний» прибытием 8:45, 9:45, 10:40, 13:10 и 17:45.

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, ночью к ней с южного направления пытался подлететь дрон, попытка была пресечена силами ПВО. Из-за этого рано утром приостанавливали работу аэропорты «Внуково» и «Домодедово», передает ТАСС. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты: три — в Шереметьево, два — в Нижний Новгород, один — в Санкт-Петербург. После отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиров доставили в аэропорты назначения.

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