В Подмосковье загорелся склад Ozon, огонь охватил 500 кв. метров помещений со стеллажами

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В деревне Гривно под Подольском Московской области произошел пожар, сообщает управление МЧС по Подмосковью. По указанному им адресу находится шестиэтажное здание склада Ozon.

Пожар был локализован на площади 500 кв. метров, был эвакуировано 391 человек. Огонь тушат 132 человека с помощью 49 единиц техники. «Пожар произошел в шестиэтажном здании. На момент прибытия первых боевых подразделений наблюдался дым из под кровли. Проведена эвакуация сотрудников, — цитирует ТАСС пресс-службу управления МЧС. — Горит продукция в коробках на стеллажах».

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