Пожарная тревога в аэропорту «Храброво» оказалась ложной

Пожарная тревога в аэропорту «Храброво» оказалась ложной
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Пожарная тревога в «Храброво» оказалась ложной, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня вечером, в 19:50 в аэропорту „Храброво“ в здании аэровокзала сработала пожарная тревога. В связи с этим была объявлена эвакуация пассажиров. После проверки было установлено, что тревога ложная. Пассажиры вернулись в аэровокзал. Аэропорт продолжает работать. Задержки рейсов могут составить не более 20-40 минут», — заявили в пресс-службе.

Ранее в правительстве Калининградской области отметили, из здания эвакуировали не только пассажиров, но и персонал.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter