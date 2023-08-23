Пожарная тревога в аэропорту «Храброво» оказалась ложной

Пожарная тревога в «Храброво» оказалась ложной, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня вечером, в 19:50 в аэропорту „Храброво“ в здании аэровокзала сработала пожарная тревога. В связи с этим была объявлена эвакуация пассажиров. После проверки было установлено, что тревога ложная. Пассажиры вернулись в аэровокзал. Аэропорт продолжает работать. Задержки рейсов могут составить не более 20-40 минут», — заявили в пресс-службе.