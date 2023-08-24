В Калининграде ФСБ возбудила дело о нарушении защиты гостайны против представителя ВПК

В Калининградской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований о защите гостайны дело в отношении руководителя одного из структурных подразделений предприятий ВПК врегионе. Об пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

«УФСБ России по Калининградской области выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителя структурного подразделения одного из предприятий военно-промышленного комплекса региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). По результатам оперативно-разыскных мероприятий следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283.2 УK РФ», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый выехал в Армению, скрыв наличие запрета на выезд при пересечении государственной границы РФ, обусловленного осведомлением в сведениях, составляющих гостайну. За это ему может грозить до трех лет лишения свободы.

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