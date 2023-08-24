Полиция изъяла у подпольных оружейников раритетный карабин

В Полесском районе полицейские задержали местного жителя в момент сбыта им огнестрельного карабина «Mauser» 1898 года выпуска, сообщает пресс-служба УМВД.



Оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами калибра 7,92 мм. 64-летний владелец раритета был задержан по месту жительства.

Полицейские также вышли на след его 53-летнего подельника из Гурьевского района. При обследовании его места проживания сотрудники МВД обнаружили и изъяли патроны различного калибра, порох, составные части огнестрельного оружия и кинжал. Все опасные находки направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. 64-летний оружейник подписал подписку о невыезде, его сообщник заключён под стражу.