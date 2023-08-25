УМВД: водитель фуры украл тонну креветок при перевозке

В Советске возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовика, который подозревается в хищении креветок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейскими установлено, что по поручению работодателя 35-летний мужчина забрал из Калининграда груз креветок в панцире и доставил его в Советск. По предварительным данным, перед разгрузкой подозреваемый сорвал с контейнера пломбу и снял с него несколько коробок с креветками общей массой более 1300 кг стоимостью свыше 580 000 рублей. Недостачу продукции заметили на весовом контроле перед разгрузкой товара.

Похищенное водитель фуры продал неустановленным лицам. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.