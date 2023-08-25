Избили и задушили: в суд направлено дело о жестоком убийстве ветерана войны и ее мужа

В суд направлено уголовное дело о разбое и убийстве с особой жестокостью двух пенсионеров в 2007 году. 40-летний и 37-летний жители региона обвиняются по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как полагает следствие, в апреле 2007 года обвиняемые совершили разбойное нападение на супругов в возрасте 84 и 83 года, незаконно проникнув в их квартиру в п. Железнодорожный Правдинского района через незапертую дверь.

Злоумышленники избили монтировкой, руками и ногами пожилую женщину — ветерана Великой Отечественной войны, нанеся ей не мене 17 ударов по голове и телу, после чего задушили поясом от халата в присутствии ее мужа. После убийства женщины обвиняемые потребовали от пенсионера передать им ценное имущество. Получив отказ, сообщники с особой жестокостью избили и задушили пенсионера. После совершения убийства обвиняемые обыскали квартиру и похитили золотые украшения и денежные средства, причинив ущерб на общую сумму свыше 134 тыс. рублей.

«Данное преступление длительное время оставалось нераскрытым. Благодаря грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, следственным действиям и надзорной функции прокуратуры органам расследования удалось установить лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Калининградский областной суд для рассмотрения по существу.

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