Прохожий попросил у советчанина мобильник, чтобы вызвать такси, и перевел себе с него 100 тыс. руб.

В Советске мужчина под предлогом вызова такси похитил у прохожего 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Инцидент произошел 20 августа около 5:00 на улице Невского. 22-летний молодой человек дал свой мобильник прохожему для вызова такси. Лишь на следующий день он обнаружил, что с его банковского счета исчезли 100 тыс. рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Выяснилось, что незнакомец перевел деньги через мобильное приложение на свой банковский счет. Полицейским удалось найти 19-летнего подозреваемого и задержать его.

«Установлено, что всю сумму молодой человек уже потратил, раздав долги знакомым», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.