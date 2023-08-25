Прохожий попросил у советчанина мобильник, чтобы вызвать такси, и перевел себе с него 100 тыс. руб.

Прохожий попросил у советчанина мобильник, чтобы вызвать такси, и перевел себе с него 100 тыс. руб.
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске мужчина под предлогом вызова такси похитил у прохожего 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 20 августа около 5:00 на улице Невского. 22-летний молодой человек дал свой мобильник прохожему для вызова такси. Лишь на следующий день он обнаружил, что с его банковского счета исчезли 100 тыс. рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Выяснилось, что незнакомец перевел деньги через мобильное приложение на свой банковский счет. Полицейским удалось найти 19-летнего подозреваемого и задержать его.

«Установлено, что всю сумму молодой человек уже потратил, раздав долги знакомым», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

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