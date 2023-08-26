Россиянина задержали в Ливане по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Гражданин России, подозреваемый в шпионаже в пользу Израиля, задержан в аэропорту ливанского Бейрута. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на газету Al-Akhbar.

По данным издания, задержанные — россиянин и его жена, чье гражданство не раскрывается. На допросе мужчина, посетивший ранее южные пригороды Ливана, якобы признал, что недавно «был завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан», получив карты мест и объектов движения «Хезболла». От него потребовали отправиться по этим адресам, осмотреть их и при возможности сфотографировать, пишет газета. При этом супруга задержанного «призналась, что знала о его работе и помогала ему».

В свою очередь, посольство РФ заявило, что «в курсе сложившейся ситуации с задержанием российских граждан в Ливане и предпринимает необходимые шаги для выяснения подробных обстоятельств у ливанской стороны».