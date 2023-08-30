ТАСС: в результате атаки на аэродром в Пскове повреждены 4 самолета ИЛ-76 (видео)

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Аэропорт Пскова атакован беспилотниками, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — написал он. Ведерников опубликовал видео, на котором слышны звуки взрывов.

По данным ТАСС, в результате атаки «на военном аэродроме» повреждены четыре самолета Ил-76 (агентство ссылается на экстренные службы). «Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна», — сказал собеседник ТАСС. Полеты над Псковом и областью ограничены.

«Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА — над территорией Орловской области», — заявили при этом в Минобороны России (цитата по ТАСС).


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter