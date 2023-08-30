ТАСС: в результате атаки на аэродром в Пскове повреждены 4 самолета ИЛ-76 (видео)

Аэропорт Пскова атакован беспилотниками, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.



«По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», — написал он. Ведерников опубликовал видео, на котором слышны звуки взрывов.

По данным ТАСС, в результате атаки «на военном аэродроме» повреждены четыре самолета Ил-76 (агентство ссылается на экстренные службы). «Начался пожар, огнем охвачены два воздушных судна», — сказал собеседник ТАСС. Полеты над Псковом и областью ограничены.

«Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА — над территорией Орловской области», — заявили при этом в Минобороны России (цитата по ТАСС).

