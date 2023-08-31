В Светлогорске у посетителя бара во время драки украли часы за 13 млн рублей (видео)

В Калининградской области по горячим следам задержан 23-летний житель Балтийска, который подрался с посетителем бара и похитил у него дорогие часы и банковскую карту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД области.

По предварительным данным, в ночь на 27 августа в баре на ул. Ленина в Светлогорске между молодым человеком и 53-летним калининградцем случился конфликт. Мужчины обвинили друг друга в излишнем внимании к одной из присутствующих женщин.

На улице оппоненты продолжили выяснять отношения, затеяв драку, в ходе которой подозреваемый «незаметно сорвал» с руки потерпевшего часы стоимостью около 13 млн рублей, отметили в УМВД. Также молодой человек подобрал банковскую карту, которую в пылу драки выронил его оппонент.