Украинца, пытавшегося обойти Балтийское море, задержали на границе с Калининградской областью (фото)

Фото Варминско-Мазурского подразделения Пограничной стражи Польши

Польские пограничники задержали под Бранево гражданина Украины, проживающего в Германии, за самовольный выход в приграничную зону. Сообщение об этом размещено на сайте Варминско-Мазурского подразделения Пограничной стражи Польши.



40-летний нарушитель успел пройти 3 км. По словам задержанного, он вышел из села Нова Посленка, поспорив с приятелями, что обойдёт Балтийское море пешком. Знаки, предупреждающие о приближении к государственной границе, путешественник якобы не заметил. В итоге мужчина не только проиграл спор, но и был оштрафован на 200 польских злотых (порядка 4,5 тыс. рублей).