Украинца, пытавшегося обойти Балтийское море, задержали на границе с Калининградской областью (фото)

Все новости по теме: Граница

Фото Варминско-Мазурского подразделения Пограничной стражи Польши

Польские пограничники задержали под Бранево гражданина Украины, проживающего в Германии, за самовольный выход в приграничную зону. Сообщение об этом размещено на сайте Варминско-Мазурского подразделения Пограничной стражи Польши.

40-летний нарушитель успел пройти 3 км. По словам задержанного, он вышел из села Нова Посленка, поспорив с приятелями, что обойдёт Балтийское море пешком. Знаки, предупреждающие о приближении к государственной границе, путешественник якобы не заметил. В итоге мужчина не только проиграл спор, но и был оштрафован на 200 польских злотых (порядка 4,5 тыс. рублей).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter