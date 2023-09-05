Калининградец заплатил 888 тыс. рублей за неполученное гражданство Болгарии

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В Ленинградский районный суд обратился калининградец с иском к предпринимателю, осуществляющему деятельность в сфере миграционных услуг. Мужчина требует компенсацию за оплаченную, но неоказанную услугу, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Истец утверждает, что в январе перевёл на расчётный счёт предпринимателя в общей сложности 888 тыс. рублей за оказание услуг по приобретению гражданства Болгарии. Ответчик взятые на себя обязательства не исполнила.

Помимо возврата уплаченных за неоказанную услугу средств, истец намерен добиваться компенсации морального вреда, а также уплаты штрафа ответчиком.

Предварительное судебное заседание по делу назначено Ленинградским районным судом на 7 сентября.

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