В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

В Ростове-на-Дону был введен режим ЧС, информация об этом появилась в телеграм-канале мэра города Алексея Логвиненко.

Режим ЧС был введен в части города, подвергшейся атаке украинского беспилотника. Речь об улицах Пушкинской, Стабильной, Коблова и Волнистой, где без электроэнергии остались несколько тысяч человек. Отмечается, что режим ЧС был введен для ликвидации последствий падения беспилотника.

В настоящее время районные службы проводят остекление пострадавших домов, спасатели снимают «нависшие аварийные конструкции» (градоначальник не уточнил, о каких именно конструкциях идет речь). Жильцам домов предложено временно переселиться в муниципальное жилье.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter