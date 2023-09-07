В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника

В Ростове-на-Дону был введен режим ЧС, информация об этом появилась в телеграм-канале мэра города Алексея Логвиненко.



Режим ЧС был введен в части города, подвергшейся атаке украинского беспилотника. Речь об улицах Пушкинской, Стабильной, Коблова и Волнистой, где без электроэнергии остались несколько тысяч человек. Отмечается, что режим ЧС был введен для ликвидации последствий падения беспилотника.

В настоящее время районные службы проводят остекление пострадавших домов, спасатели снимают «нависшие аварийные конструкции» (градоначальник не уточнил, о каких именно конструкциях идет речь). Жильцам домов предложено временно переселиться в муниципальное жилье.