В Ленинградской области фура врезалась в колонну детей-велосипедистов, погибли два ребенка

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Фура совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает в четверг, 7 сентября, ТАСС.

«По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. На место происшествия оперативно выехали наряды ДПС, а так же представители других экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства аварии и количество пострадавших», — говорится в сообщении управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, которое цитирует агентство.

В ведомстве сообщили, что погибли две девочки, еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести, два ребенка находятся в тяжелом состоянии.

На место ДТП направили семь бригад скорой помощи и два вертолета. По данным экстренных служб, в ДТП попала группа из 11 велосипедистов-детей в возрасте 14-15 лет, обучающихся в школе олимпийского резерва. Пострадавший взрослый — тренер, сопровождавший их на легковой машине.

В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело.

По данным Федерации велоспорта России, тренер не имел разрешения на то, чтобы выводить группу на скоростную трассу.

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