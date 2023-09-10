Очевидец: в Калининграде «в связи с чрезвычайной ситуацией» эвакуировали два торговых центра (фото)

Очевидец: в Калининграде «в связи с чрезвычайной ситуацией» эвакуировали два торговых центра (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Город

В Калининграде днем в воскресенье, 10 сентября, эвакуировали посетителей из двух торговых центров: «Мега-центр» и «Мега-маркет». Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, в торговых залах прозвучали голосовые объявления с требованием «покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией».

«Говорят, что пожарная тревога, но запаха гари что-то нет», — пояснил очевидец.

В пресс-службе регионального управления МЧС по Калининградской области сообщили, что информация об эвакуации в ведомство не поступала.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter