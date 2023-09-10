Очевидец: в Калининграде «в связи с чрезвычайной ситуацией» эвакуировали два торговых центра (фото)

В Калининграде днем в воскресенье, 10 сентября, эвакуировали посетителей из двух торговых центров: «Мега-центр» и «Мега-маркет». Как сообщили «Новому Калининграду» очевидцы, в торговых залах прозвучали голосовые объявления с требованием «покинуть здание в связи с чрезвычайной ситуацией».



«Говорят, что пожарная тревога, но запаха гари что-то нет», — пояснил очевидец.

В пресс-службе регионального управления МЧС по Калининградской области сообщили, что информация об эвакуации в ведомство не поступала.