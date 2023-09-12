Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле из-за отказа гидросистемы

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний» с бортовым номером RA-73805 рейса Сочи-Омск совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Причиной послужил отказ гидросистемы. Об этом пишет «Интерфакс».

Самолет не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже Airbus A320 сел в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту 167 человек серьезно не пострадал. «После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом „ушиб“ направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы», — уточняется в пресс-релизе Минздрава.

По данному факту Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Уральская транспортная прокуратура проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.



Как позже уточнило информагентство со ссылкой на данные сайта russianplanes.net, самолет имел сертификат летной годности до 31 декабря 2024 года. Он был изготовлен в Тулузе, первый полет совершил в феврале 2004 года. «Уральскими авиалиниями» данный борт эксплуатируется (лизинг) с 8 мая 2013 года. Какая авиакомпания ранее пользовалась самолетом, сайт не указывает.