Судоремонтный завод в Севастополе был атакован крылатыми ракетами ВС Украины

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Около 03:00 (мск) в среду, 13 сентября, по судоремонтному заводу им. С.Орджоникидзе в Севастополе был нанесён удар 10 крылатыми ракетами ВС Украины, сообщает ТАСС.

По данным властей города, пострадали 24 человека, 4 из которых находятся в состоянии средней тяжести.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пожаре в своём Telegram-канале.

«Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет», написал Развожаев.

Также в атаке на отряд кораблей Черноморского флота при переходе морем были задействованы три беспилотных катера, сообщает Министерство обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем „Василий Быков“ уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», пишет Telegram-канал Минобороны.


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